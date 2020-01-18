В Одессе при осмотре посылки у клиента почты украли дорогой iPhone

В Одессе на поселке Котовского у клиента "Новой почты" украли iPhone 11 Pro Max 256 Gb.

Данный инцидент произошел на ул. Добровольского, 88. Местный житель был на отделении "Новой почты", когда неожиданно, у него вырвали из рук iPhone 11 Pro Max, стоимость которого составляет свыше 40 тысяч гривен.

Новенький телефон был ещё в коробке.

Данное происшествие было зафиксировано в 15:25. Спустя 30 минут на ул. 28-я Линия была найдена коробка от этого телефона. Похищенный телефон был выполнен в новом для компании Apple темно-зеленом цвете.

od-news.com

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