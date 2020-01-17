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В Одессе продолжают гореть автомобили

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В Одессе продолжают гореть автомобилиВ одном из одесских дворов в ночь на 16 января подожгли сразу 2 автомобиля.

Первое возгорание авто было замечено в 1 час ночи. Когда прибыли на место инцидента пожарные, было установлено, что горит автомобиль марки "Хюндай". ЧП произошло на ул. Вильямса, 56/1.

Пожар смогли потушить в течение 15 минут. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Огонь повредил также бампер рядом стоящей "Ауди".

Около 4 часов утра 16 января в Службу спасения поступил ещё один сигнал о том, что горит автомобиль на ул. Вильямса 52/3. На этот раз речь шла об авто марки "Вольво". Площадь возгорания составила около 5 кв.м. Этот пожар спасатели ликвидировали в течение 10 минут.

Что именно стало причиной возгорания данных авто, предстоит выяснить следствию. Ведется расследование.

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