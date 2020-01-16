В Одесской области при пожаре погиб пожилой мужчина

В г.Черноморске во время тушения пожара в общежитии нашли тело погибшего мужчины.

15 января примерно в 07:00 утра на горячую линию службы спасения поступило сообщение, что одном из 5-этажных домов, расположенных на ул. 1 мая, произошел пожар. Приехавшие на вызов пожарные установили, что помещение горит открытым огнем и существует угроза перехода пламени на соседние квартиры. Поэтому спасатели оперативно локализовали пожар, а затем ликвидировали его.

К сожалению, на месте тушения пожара было обнаружено тело мужчины 63 лет. Погибшего направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Согласно предварительной версии, причиной пожара послужило короткое замыкание электросети.

od-news.com

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