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В Одесской области мужчина до смерти избил двоюродного брата

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В Одесской области мужчина до смерти избил двоюродного братаВ Ширяевском районе Одесской области мужчина 32 лет до смерти избил своего двоюродного брата.

Этот инцидент произошел, когда обвиняемый был в гостях у своей матери. В это время между ним и двоюродным братом, временно проживающим у тети, возник конфликт. В результате побоев пострадавший скончался на следующий день.

На теле у мужчины 49 лет не обнаружили следов насильственной смерти, однако при вскрытии медики установили, что причиной смерти стал перелом ребер и болевой шок от полученной травмы.

Правоохранители задержали подозреваемого, и на допросе он признался, что избил брата. Причину своего поступка он назвать не смог, объяснив конфликт состоянием алкогольного опьянения. Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 121 УК Украины, за это обвиняемому грозит тюремное заключение на срок 7-10 лет.

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