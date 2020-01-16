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В Одессе определились с локациями, где будут проходить Крещенские купания

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В Одессе определились с локациями, где будут проходить Крещенские купанияВ Одессе усилиями коммунальных служб проводятся работы по подготовке локаций к крещенским купаниям, которые по традиции состоятся 19 января.

Так, при подготовке к Крещению 2020 года, в среду 15 января специалисты коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба" стали обследовать и расчищать морское дно на тех пляжах, где состоится православный обряд.

Об этом стало известно из сообщения Андрея Котляра - заместителя городского головы в Одессе.

Традиционно одесситы приходят на Крещение на следующие пляжи:
- Золотой Берег;
- Ланжерон;
- Лузановка.

Там и будут организованы соответствующие локации.

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