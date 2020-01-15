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В парке Одессы напали на подростка

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В парке Одессы напали на подросткаПодросток 17 лет прогуливался вечером в парке, когда на него напали двое неизвестных, избили парня, затем отобрали мобильный телефон, деньги, рюкзак и скрылись.

Потерпевший сразу после нападения обратился за помощью в службу полиции, и вскоре злоумышленников удалось обнаружить и задержать. Ими оказались два местных жителя 20 и 30 лет, на допросе они признали свою вину. Но к моменту задержания они успели продать гаджет, а деньги потратить по своему усмотрению.

Теперь в отношении грабителей начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 186 УК Украины. Расследование продолжается.

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