В Одессе женщина пострадала в результате рухнувшего сверху фрагмента балкона

В центре Одессы произошло обрушение фрагмента балкона. К сожалению, не обошлось без пострадавшего.

Это случилось на одной из центральных улиц города в середине дня 14 января на ул. Успенской, 10. На голову молодой женщине упал фрагмент, отколовшийся от балкона. О том, что произошло с сестрой, рассказала местная жительница Екатерина Агафонова: "Сестра шла по улице. Когда услышала шум, начала отбегать от здания, но отвалившийся кусок то ли карниза, то ли балкона упал ей на голову. Она потеряла сознание, голова рассечена".

О женщине позаботились сотрудники ближайшего офиса. Её завели в здание, сразу же вызвав бригаду "Скорой помощи". Когда медики прибыли на место инцидента, они констатировали у пострадавшей повреждение мягких тканей и диагностировали сотрясение мозга.

od-news.com

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