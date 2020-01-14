В 2019 году Одессу посетило рекордное число туристов

В Одессе в 2019 году побывало 3,3 млн туристов. Эта статистика была сформирована путем получения информации от пограничных служб, мобильных операторов, из международного аэропорта "Одесса", и отелей.

Стало известно, что в прошлом году в городе побывали 3,3 млн гостей, в 2018 году - 3,2 млн, в 2017 году - 2,5 млн.

Пик приезда гостей в Южную Пальмиру приходится на теплый и солнечный период с мая по октябрь.

В местный бюджет было перечислено 11,6 млн грн. туристического сбора, что также является рекордной суммой. Например, в 2018 году это было 7,3 млн грн., а в 2017 году - 5,6 млн грн.

В среднем гость проводит в Одессе 3 дня и в день тратит около 1800 гривен.

В прошлом году больше всего было приезжих туристов из Израиля, Турции, Молдовы, России, США. Чаще всего это мужчины в возрасте 30 лет.

od-news.com

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