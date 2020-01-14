Полсотни нацгвардейцев в Одессе спели «щедривки», отмечая Старый Новый год
По христианскому календарю 13 января чтят преподобную Маланию Римлянку. В этот день в нашей стране еще с языческих времен отмечают Праздник Маланки.
Накануне Старого нового года в центре Одессы в сопровождении духового оркестра свыше 50 нацгвардейцев спели "щедривки".
Как рассказал представитель Национальной гвардии Украины в Одессе, мероприятие военнослужащими было приурочено к празднику Малании и Новому году по старому стилю.
В репертуаре были не только щедривки, но и новогодние песни, колядки.
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