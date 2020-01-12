В одесском парке Шевченко дважды ограбили музей

Первое проникновение в музей «Пороховая башня» злоумышленники совершили 11 января, при этом они вынесли старинные монеты и книги.

Директор музея вызвал на место происшествия сотрудников полиции, которые запротоколировали факт взлома и провели прочие следственные действия. Второй раз грабители проникли 12 января, но в этот раз они не ограничились кражей предметов старины, но и устроили погром.

Как рассказал директор музея, в этот раз взломали еще две витрины, похитили и испортили экспонаты, и теперь стоит задуматься о наличии охраны. Также необходимо установить новые запирающие механизмы и произвести замену разбитого стеклопакета.

od-news.com

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