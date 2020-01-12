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В Одесской области из огня спасли мужчину

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В Одесской области из огня спасли мужчинуВ г.Подольске Одесской области во время пожара спасатели успели спасти мужчину.

Это произошло в ночь на 11 января, сообщение о возгорании на ул.Собко поступило на горячую линию примерно в 23:00 вечера.

Прибывшие на место спасатели увидели, что горит одноэтажный жилой дом. Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь, охвативший 40 кв.м. площади.

Во время тушения пожарники обнаружили мужчину 39 лет, которого вытащили из гревшего строения. Пострадавший был госпитализирован.

Наиболее вероятной причиной появления возгорания считают курение в постели самим пострадавшим мужчиной.

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