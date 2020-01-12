Одесских хакеров задержали за кражу денег со счетов госпредприятий

Сотрудники СБУ раскрыли преступную деятельность хакеров, которые занимались хищением денежных средств со счетов государственных предприятий Украины.

Участниками этой группировки стали жители Одесской и Днепропетровской области, которые находили уязвимые места в системе денежных переводов госучреждений.

Чтобы получить необходимые для доступа данные, они проводили якобы тестирование программного обеспечения, благодаря чему получали необходимую информацию. Похищенные финансы переводили на счета подставных лиц через систему международных переводов, а затем присваивались участниками преступной схемы. Так в октябре 2019 г. злоумышленники похитили из филиала «Укрпочты» в Запорожье около 200 тыс. грн.

Теперь проводится расследование для установления других фактов деятельности хакеров. Действия сетевых преступников доказана благодаря найденной и изъятой во время обыска компьютерной техники, информационных накопителей и мобильных телефонов.

od-news.com

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