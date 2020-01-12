Одесские правоохранители задержали очередных «любителей» мобильных телефонов

В Одессе благодаря оперативной работе правоохранителей удалось задержать грабителей и вернуть владельцу похищенный гаджет.

Сотрудникам полиции поступил сигнал о том, что на ул.Новощепной ряд произошло ограбление. На месте стражей порядка встретил пострадавший и рассказал, что двое незнакомых мужчин при помощи угроз заставили его отдать им мобильный телефон.

Спустя несколько минут правоохранители сумели обнаружить и задержать подозреваемых, которые соответствовали описанию злоумышленников. Во время поверхностного обыска у них был найден отобранный телефон, который вернули владельцу.

Грабителей задержали и передали в руки работникам следственно-оперативной группы.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...