Одесские правоохранители задержали очередных «любителей» мобильных телефонов
В Одессе благодаря оперативной работе правоохранителей удалось задержать грабителей и вернуть владельцу похищенный гаджет.
Сотрудникам полиции поступил сигнал о том, что на ул.Новощепной ряд произошло ограбление. На месте стражей порядка встретил пострадавший и рассказал, что двое незнакомых мужчин при помощи угроз заставили его отдать им мобильный телефон.
Спустя несколько минут правоохранители сумели обнаружить и задержать подозреваемых, которые соответствовали описанию злоумышленников. Во время поверхностного обыска у них был найден отобранный телефон, который вернули владельцу.
Грабителей задержали и передали в руки работникам следственно-оперативной группы.
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