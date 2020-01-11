В Одесской области женщина чуть не убила своего мужа

В Ивановке во время семейного конфликта жена схватила нож и ударила им мужа.

Из-за того, что оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения, за медицинской помощью обратились лишь на следующий день, когда состояние мужчины 68 лет ухудшилось.

Медики в свою очередь сообщили о ножевом ранении в полицию, и правоохранители задержали женщину 50 лет. Пострадавшего прооперировали, и его жизнь уже вне опасности.

В отношении супруги начали уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 121 УК Украины и поместили ее в изолятор. Нож и прочие улики с места происшествия изъяли, расследование продолжается.

od-news.com

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