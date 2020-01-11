На протяжении суток в Одессе задержали магазинных воров

За вечер грабители сумели совершить налет на два магазина, расположенных в разных районах города.

Как стало известно, в продуктовом магазине, который находится на ул.Ростовской, двое мужчин зашли купить пиво. Когда они подошли к продавцу, и женщина открыла кассовый аппарат, один из злоумышленников, достав из кармана пистолет, ударил им по голове работницу торговой точки. Когда женщина упала, грабители достали из кассы всю наличность в размере свыше 9 тыс. грн, после чего скрылись.

Выяснилось, что за несколько часов до этого ограбления злоумышленники совершили налет на один из магазинов Киевского района.

На протяжении 24 часов правоохранителям удалось выйти на след злоумышленников 21 и 23 лет и задержать их в г.Белгороде-Днестровском. Во время обыска у них были обнаружены и изъяты улики, доказывающие их причастность к преступлению.

Расследование продолжается, сейчас задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

od-news.com

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