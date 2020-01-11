Чудеса только начинаются: в Одессе распустился экзотичный цветок
В Одессе в результате теплой погоды стал распускаться южноамериканский цветок.
Работникам Одесского национального университета им. Мечникова удалось увидеть цветение гиппеаструма гибридного семейства амариллисовых.
Родина данной экзотики - Южная Америка. В Европу он был завезен в XVI веке. С тех пор он очень популярен у садоводов, как профессионалов, так и любителей.
К концу XIX века было известно уже о сотне сортов данного экзотичного растения.
Как правило, его цветение отмечается в период с января до середины весны.
Из-за аномально теплой зимы в этом году, уже стали цвести весенние цветы, такие как календула и подснежники.Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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