Чудеса только начинаются: в Одессе распустился экзотичный цветок

В Одессе в результате теплой погоды стал распускаться южноамериканский цветок.

Работникам Одесского национального университета им. Мечникова удалось увидеть цветение гиппеаструма гибридного семейства амариллисовых.

Родина данной экзотики - Южная Америка. В Европу он был завезен в XVI веке. С тех пор он очень популярен у садоводов, как профессионалов, так и любителей.

К концу XIX века было известно уже о сотне сортов данного экзотичного растения.

Как правило, его цветение отмечается в период с января до середины весны.

Из-за аномально теплой зимы в этом году, уже стали цвести весенние цветы, такие как календула и подснежники.

od-news.com

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