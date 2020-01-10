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Печальные известия: после обстрела погиб боец одесской ОМБ, служивший на востоке страны

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Печальные известия: после обстрела погиб боец одесской ОМБ, служивший на востоке страныВ ночь на 10-е января военнослужащий из 28-й одесской отдельной механизированной бригады - старший солдат Николай Довженко был тяжело ранен в результате обстрела украинских позиций на Донбассе.

Об этом стало известно из сообщения пресс-центра 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Как написано в сообщении, поздним вечером 9 января в 23 часа российско-террористические войска открыли огонь, целясь в военных ВСУ.

Боец Николай Довженко получил ранение, в результате которого через несколько часов скончался в больнице.

Указано, что погибшему военнослужащему было всего 23 года.

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