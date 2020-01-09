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В Одессе правоохранители задержали одного из участников разбойного нападения

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В Одессе правоохранители задержали одного из участников разбойного нападенияОдесские правоохранители задержали одного из участников поножовщины, которая произошла между молодыми людьми и тремя мужчинами 7 января на ул.Тираспольской.

В тот день мужчины ножом ранили одного из участников потасовки, после чего отобрали мобильный телефон и сумку, в которой находилась крупная сумма денег. Когда пострадавшего привезли в больницу, он описал нападавших и автомобиль марки «Мерседес», на котором скрылись злоумышленники.

8 января правоохранители остановили автомобиль, который совпадал с разыскиваемой машиной. За рулем транспортного средства находился мужчина, по приметам похожий на одного из нападавших. При поверхностном обыске при нем был найден предмет, похожий на оружие. Водителя задержали, после чего пострадавший опознал в нем одного из напавших мужчин.

Сейчас ведется поиск остальных участников разбойного нападения.

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