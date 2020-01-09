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В Одессе посреди дороги играл виртуоз на пианино: подробности

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В Одессе посреди дороги играл виртуоз на пианино: подробностиВ Одессе на Пересыпи был замечен виртуоз, играющий на пианино.

Самым необычным было место, где он это делал. На пианино человек играл прямо посреди проезжей части.

Очевидцы смогли заснять на видео это необычное зрелище, когда проезжали по Газовому переулку.

Как отмечается в Патрульной полиции, несмотря на то, что мужчина со своим инструментом находился на проезжей части, жалоб от водителей на то, что тот мешал проехать, не поступало.

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