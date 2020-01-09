В Одессе поймали мужчину, бросившего боевую гранату в соседей

В Одессе правоохранителям удалось поймать виновника взрыва в общежитии в Малиновском районе.

Подозреваемым оказался 38-летний мужчина, который ранее был судим за убийство.

Об этом стало известно из сообщения ГУ НП в Одесской области.

Он рассказал полицейским, что взрыв был устроен из-за обиды, накопленной в течение долгого периода времени. Соседи часто его провоцировали на ссоры.

В одном из общежитий 7 января ранним утром раздался взрыв - мужчина бросил боевую гранату на общей кухне, где были его соседи.

Мужчины получили осколочные ранения, оказавшиеся незначительными.

Задержанного будут судить за покушение на убийство, решался вопрос об избрании ему меры пресечения.

od-news.com

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