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В Одессе лихач протаранил знак пешеходного перехода

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В Одессе лихач протаранил знак пешеходного переходаВ Одессе вечером 8 января водитель, управлявший легковым транспортным средством, попал в ДТП на Молдаванке.

Авария произошла на перекрестке ул. Раскидайловской и ул. Ризовской. Как удалось предварительно узнать от пресс-службы КП "СМЭП", транспортное средство вынесло на тротуар, где оно и врезалось в столб дорожного знака.

Водителей просят быть очень внимательными на данном участке дорожного движения, временно оставшегося без знака пешеходного перехода.

В пресс-службе патрульной полиции Одесской области ситуацию в свою очередь подтвердили, указав, что человеческих жертв нет. Выяснялись подробности произошедшей аварии.

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