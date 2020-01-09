В Одессе лихач протаранил знак пешеходного перехода
В Одессе вечером 8 января водитель, управлявший легковым транспортным средством, попал в ДТП на Молдаванке.
Авария произошла на перекрестке ул. Раскидайловской и ул. Ризовской. Как удалось предварительно узнать от пресс-службы КП "СМЭП", транспортное средство вынесло на тротуар, где оно и врезалось в столб дорожного знака.
Водителей просят быть очень внимательными на данном участке дорожного движения, временно оставшегося без знака пешеходного перехода.
В пресс-службе патрульной полиции Одесской области ситуацию в свою очередь подтвердили, указав, что человеческих жертв нет. Выяснялись подробности произошедшей аварии.
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