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Пока город праздновал в Одессе осквернили ряд памятников

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Пока город праздновал в Одессе осквернили ряд памятниковВ Одессе после праздничных новогодних дней 7 городских памятников и мемориалов оказались осквернены различными надписями.

Об этом сообщили в пресс-центре муниципального департамента городского хозяйства.

Согласно данным ведомства, в городе пострадали следующие памятники:
- Богдану Хмельницкому;
- Ивану Франко;
- Адаму Мицкевичу;
- Антону Головатому;
- жертвам Чернобыля.
А также мемориалы:
- жертвам нацистских репрессий;
- погибшим правоохранителям.
Кроме того, оказался разрисованным обзорный лифт в Греческом парке.

С некоторых памятников и мемориалов сотрудникам КП "Сервисный центр" уже удалось убрать надписи, оставленные вандалами.

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