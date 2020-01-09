Пока город праздновал в Одессе осквернили ряд памятников

В Одессе после праздничных новогодних дней 7 городских памятников и мемориалов оказались осквернены различными надписями.

Об этом сообщили в пресс-центре муниципального департамента городского хозяйства.

Согласно данным ведомства, в городе пострадали следующие памятники:

- Богдану Хмельницкому;

- Ивану Франко;

- Адаму Мицкевичу;

- Антону Головатому;

- жертвам Чернобыля.

А также мемориалы:

- жертвам нацистских репрессий;

- погибшим правоохранителям.

Кроме того, оказался разрисованным обзорный лифт в Греческом парке.

С некоторых памятников и мемориалов сотрудникам КП "Сервисный центр" уже удалось убрать надписи, оставленные вандалами.

od-news.com

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