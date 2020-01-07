В Одесской области люди спасли пса от верной гибели, убрав того с железнодорожных рельсов

В Одесской области неравнодушные люди спасли пожилого пса от верной гибели. Об этом сообщили в ТСН.

У животного даже не было сил доползти до ближайшего села, где бы ему могли оказать помощь.

Покалеченную собаку нашла семейная пара - Людмила с мужем. Половина тела собаки находилась на одной стороне линии, а вторая половина на другой. Вероятно, животное решило таким образом избавиться от мучений.

Людмила вспоминает всё случившееся, как страшный сон: "Муж стал кричать: поезд едет! Поезд нам сигналил, подъезжая на скорости. Нужно было что-то срочно делать. Я за шкуру его схватила. Муж кричал "Ложись на землю вместе с ним! Мы успели на полметра отскочить от рельсов!".

В автомобиле пес успокоился, согрелся и уснул. Его отвезли в ветклинику. Песик был избит и очень истощен.

У пса, которого назвали Ромой, нет половины зубов, сломаны клыки, нет глубокой чувствительности на задних лапах. Снимок показал, что у животного сломан позвоночник, в теле застряла пуля.

Зоозащитники займутся Ромой, надеясь, что ему найдут хозяина.

У пса отличный аппетит и даже есть надежда, что после операции, которую ему сделают, если найдут деньги, пес сможет самостоятельно передвигаться.

od-news.com

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