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В Одессе задержаны подозреваемые в резонансном убийстве, произошедшем в Киеве

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В Одессе задержаны подозреваемые в резонансном убийстве, произошедшем в КиевеВ Одессе произошло задержание подозреваемых в совершении убийства в Киеве.

Как стало известно, в Киеве на Новый год произошло убийство девушек, тела которых обнаружили в арендованной квартире.

По сообщению ТСН, которое ссылается на собственные источники, задержание подозреваемых произошло в Одессе 6 января в 4:40 часов утра.

Двух девушек убили в Киеве в Подольском районе по предварительной версии в новогоднюю ночь.

Девушки вместе с друзьями арендовали квартиру. Со 2-го января, когда девушки не вернулись домой, их считали пропавшими без вести.

Тела были обнаружены хозяйкой квартиры, которая 4 января пришла для того, чтобы убрать в квартире. Погибшим было 16 и 19 лет. Это были Мария Камынина и Ева Лысенко. Погибли в результате насильственной смерти.

Арендатор квартиры снимал её с 31 декабря по 4 января. Но прислал смс хозяйке, решив съехать раньше.

В жестоком убийстве двух девушек, одна из которых была несовершеннолетней, подозреваются 34-летний Сергей Ксёндзик (уроженец Ковельского р-на Волынской области) и 19-летняя девушка Елизавета Бершацкая (уроженка Кировоградской области).

Проводятся следственные мероприятия.

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