В Одессе задержаны подозреваемые в резонансном убийстве, произошедшем в Киеве
В Одессе произошло задержание подозреваемых в совершении убийства в Киеве.
Как стало известно, в Киеве на Новый год произошло убийство девушек, тела которых обнаружили в арендованной квартире.
По сообщению ТСН, которое ссылается на собственные источники, задержание подозреваемых произошло в Одессе 6 января в 4:40 часов утра.
Двух девушек убили в Киеве в Подольском районе по предварительной версии в новогоднюю ночь.
Девушки вместе с друзьями арендовали квартиру. Со 2-го января, когда девушки не вернулись домой, их считали пропавшими без вести.
Тела были обнаружены хозяйкой квартиры, которая 4 января пришла для того, чтобы убрать в квартире. Погибшим было 16 и 19 лет. Это были Мария Камынина и Ева Лысенко. Погибли в результате насильственной смерти.
Арендатор квартиры снимал её с 31 декабря по 4 января. Но прислал смс хозяйке, решив съехать раньше.
В жестоком убийстве двух девушек, одна из которых была несовершеннолетней, подозреваются 34-летний Сергей Ксёндзик (уроженец Ковельского р-на Волынской области) и 19-летняя девушка Елизавета Бершацкая (уроженка Кировоградской области).
Проводятся следственные мероприятия.