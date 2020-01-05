В Одесской области распространителя детского порно отправили под домашний арест

В г.Балте мужчину, который занимался распространением детского порно, суд отправил на 2 месяца под домашний арест.

Согласно данным, мужчина 31 года использовал для своей «работы» мобильный телефон. С марта по май 2019 г. он примерно 45 раз «поделился» ссылкой виртуального хранилища, где находились фото и видео порнографического характера с детьми.

Согласно решению Балтского суда, обвиняемому выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

od-news.com

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