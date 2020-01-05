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В Одессе злоумышленник на глазах хозяйки похитил сумку

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В Одессе злоумышленник на глазах хозяйки похитил сумкуКак стало известно, злоумышленник проник в помещение через открытую дверь и прямо на глазах у хозяйки дома 54 лет схватил сумку, в которой находились деньги и прочие вещи, и бросился бежать.

Женщина не растерялась, бросилась вслед за грабителем, при этом зовя на помощь. Злоумышленника удалось задержать недалеко от места преступления, у него изъяли украденное имущество и вернули его законной владелице.

Мужчину отвезли в отделение полиции, где удалось выяснить, что он является местным жителем 32 лет, уже привлекавшимся к ответственности за имущественные преступления.

Теперь преступника поместили под стражу и начали в отношении него уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 186 УК Украины.

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