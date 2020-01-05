В Одессе можно будет посмотреть на рождественский парад  трамваев

7 января пройдет рождественский парад трамваев, в котором примут участие праздничные вагоны «Госэлектротранспорта», среди которых также будет новый Odissey Max. Трамваи традиционным парадом пройдут по одесским улицам.

Украшенные разноцветными гирляндами, вагоны выйдут с конечных остановок будущей трамвайной линии «Север-Юг» и встретятся на Старосенной площади.

У жителей и гостей города будет возможность не только полюбоваться на празднично украшенный электротранспорт, но и воспользоваться ими, ведь трамваи будут останавливаться на обычных остановках. Внутри вагонов будут находиться колядники, которые будут дарить подарки маленьким пассажирам вагонов. В вагонах также будут выступать музыкальные коллективы.

Из депо, расположенного на ул.Водопроводной, трамваи выйдут по обычному маршруту №26, №5 и №28, а в 19:00 они встретятся на Старосенной площади.

od-news.com

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