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Зрители потопили в критике новый сериал «Одесский пароход»

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Зрители потопили в критике новый сериал «Одесский пароход»1 января вышла первая серия нового сериала «Одесский пароход», который сразу же получил море негативных отзывов от зрителей. Новое кино даже не спасло то, что в нем принял участие тот же актерский состав, что и в популярном сериале «Ликвидация».

Бессмысленный и сумбурный сюжет, развивающийся на экранах в первой серии, заставил многих переключиться на что-то другое. Самые стойкие зрители смогли дождаться появление М.Жванецкого, по рассказам которого и создавался сценарий. Известному одесситу досталась эпизодическая роль без слов, поэтому на последних минутах он просто многозначительно молчит.

Всем, кто также желает оценить новое детище режиссера «Ликвидации», может посмотреть первую серию «Одесского парохода» на канале YouTube.

По материалам: Культурометр

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