Завершено расследование причин крушения танкера Delfi вблизи одесского побережья

Специальной комиссией подведены итоги расследования причин крушения танкера Delfi вблизи одесского побережья, которое произошло 22 ноября 2019 года.

По сообщению Государственной службы морского и речного транспорта Украины, основная причина аварии - нарушения судовладельца и капитана судна. Также, отмечены нарушения и в Государственной пограничной службе.

О том, что судно находится в неудовлетворительном состоянии показала комиссия еще 16 ноября. Тогда же, обзорная комиссия указала на то, что вместо пяти членов экипажа на судне всего три человека. Практически не было топлива, потерян правый якорь. В неудовлетворительном состоянии находилась и радиолокационная станция.

Документация по танкеру Delfi была просрочена ещё в 2018 году. Что касается санитарного свидетельства, то оно и вовсе отсутствовало.

Еще в сентябре 2018 года было аннулировано разрешение судну ходить под флагом Молдовы.

Что касается допущенных нарушений со стороны пограничной службы Украины, то они касаются того, что не были выполнены мероприятия, направленные на задержку судна, тем самым нарушив законодательство Украины.

"В Пограничную службу Украины поступало обращение капитана морского порта "Южный" и Морской администрации о том, что судно Delfi расположено в территориальном море Украины с нарушениями требований действующего национального и международного законодательства, в частности, без флага. По информации СБУ, судно могло быть причастно к противоправному перемещению ГСМ с уклонением от уплаты таможенных платежей. Однако Государственная пограничная служба не выполнила мероприятия по задержке указанного судна и его доставки в ближайший порт", - сказано в сообщении специалистов из комиссии по расследованию причин крушения танкера вблизи Одессы.

od-news.com

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