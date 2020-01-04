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В Одессе патрульные полицейские нашли необычных беглецов

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В Одессе патрульные полицейские нашли необычных беглецовВ ранние утренние часы, когда еще не рассвело, одесские правоохранители, патрулировавшие проспект Свободы, заметили четырех лошадей без всадников или присмотра. Животные медленно бродили по проезжей части и не спеша пощипывали пожухлую травку.

Вскоре правоохранителям удалось найти владелицу коней и связаться ней. Как выяснилась, женщина уже искала своих пропавших питомцев, также владелица рассказала, что она привязала лошадей, но им каким-то образом удалось освободиться и уйти со двора.

После того, как животных вернули хозяйке, с владелицей была проведена профилактическая беседа.

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