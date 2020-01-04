В Одессе патрульные полицейские нашли необычных беглецов

В ранние утренние часы, когда еще не рассвело, одесские правоохранители, патрулировавшие проспект Свободы, заметили четырех лошадей без всадников или присмотра. Животные медленно бродили по проезжей части и не спеша пощипывали пожухлую травку.

Вскоре правоохранителям удалось найти владелицу коней и связаться ней. Как выяснилась, женщина уже искала своих пропавших питомцев, также владелица рассказала, что она привязала лошадей, но им каким-то образом удалось освободиться и уйти со двора.

После того, как животных вернули хозяйке, с владелицей была проведена профилактическая беседа.

od-news.com

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