Одесский нотариус подделала документы на наследство

Как стало известно, в Одессе нотариус оформила наследство на женщину после смерти её бывшего мужа. Она за несколько лет до гибели мужчины, развелась с ним.

Целью сговора мошенниц стал земельный участок, стоимость которого оценивается в размере 270 тыс. грн. Поэтому нотариус составила «липовое» свидетельство о праве на наследство в пользу своей подельницы, затем заверила его и внесла данные в реестры.

Однако настоящий наследник умершего мужчины обратился за помощью в полицию, и теперь решается вопрос об аресте земли для последующей передачи ее наследнику.

Мошенниц задержали, начали в отношении них уголовное дело, за которое женщинам грозит тюремное заключение на срок до 8 лет. Также нотариус не сможет заниматься своей деятельностью на протяжении ближайших 3 лет, также ей объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

od-news.com

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