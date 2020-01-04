Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

Одесский нотариус подделала документы на наследство

seo 0 Comment , , , , ,

Одесский нотариус подделала документы на наследствоКак стало известно, в Одессе нотариус оформила наследство на женщину после смерти её бывшего мужа. Она за несколько лет до гибели мужчины, развелась с ним.

Целью сговора мошенниц стал земельный участок, стоимость которого оценивается в размере 270 тыс. грн. Поэтому нотариус составила «липовое» свидетельство о праве на наследство в пользу своей подельницы, затем заверила его и внесла данные в реестры.

Однако настоящий наследник умершего мужчины обратился за помощью в полицию, и теперь решается вопрос об аресте земли для последующей передачи ее наследнику.

Мошенниц задержали, начали в отношении них уголовное дело, за которое женщинам грозит тюремное заключение на срок до 8 лет. Также нотариус не сможет заниматься своей деятельностью на протяжении ближайших 3 лет, также ей объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Это будет интересно:

В Одессе ограбили жителя столицыВ Одессе ограбили жителя столицы Одесский таксист по собственной глупости лишился машиныОдесский таксист по собственной глупости лишился машины В центре Одессы задержали еще одного автовораВ центре Одессы задержали еще одного автовора В центре Одессы у водителя обнаружили поддельные документыВ центре Одессы у водителя обнаружили поддельные документы Водолазы достали с затонувшего возле Одессы танкера важные документыВодолазы достали с затонувшего возле Одессы танкера важные документы
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE