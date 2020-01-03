В первый день нового года в Одесской области утонул рыбак

2 января примерно в 11:30 в Измаильском районе Одесской области нашли тело утонувшего рыбака.

Как стало известно, мужчина 1 января примерно в 12:00 отправился на резиновой лодке порыбачить на озере Кривом. После этого он не вернулся и на связь не выходил, поэтому был объявлен в розыск.

На поиски пропавшего рыбака 1961 г.р. были направлены работники водолазно-спасательного отделения ГСЧС.

Они осмотрели береговую линию, а также начали исследовать дно водоема. Тело найденного мужчины было обнаружено спустя сутки.

Его направили на проведение экспертизы для установления точной причины смерти.

od-news.com

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