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В первый день нового года в Одесской области утонул рыбак

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В первый день нового года в Одесской области утонул рыбак2 января примерно в 11:30 в Измаильском районе Одесской области нашли тело утонувшего рыбака.

Как стало известно, мужчина 1 января примерно в 12:00 отправился на резиновой лодке порыбачить на озере Кривом. После этого он не вернулся и на связь не выходил, поэтому был объявлен в розыск.

На поиски пропавшего рыбака 1961 г.р. были направлены работники водолазно-спасательного отделения ГСЧС.

Они осмотрели береговую линию, а также начали исследовать дно водоема. Тело найденного мужчины было обнаружено спустя сутки.

Его направили на проведение экспертизы для установления точной причины смерти.

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