В Одессе от петард и фейерверков пострадали горожане

В Одессе, а также в Одесской области из-за неосторожного обращения с пиротехникой в Новый год пострадали девятеро человек.

К сожалению, среди пострадавших есть дети. Также, в полицию поступили свыше 2 тысяч сообщений о возможных преступлениях.

Как сообщается в пресс-службе Национальной полиции области, неосторожное обращение с пиротехникой привело к повреждениям девятерых человек из которых трое - это несовершеннолетние.

Также, за 31 декабря и 1 января в полицию обратилось более 2000 граждан, которые сообщили о правонарушениях. Среди них оказались два разбойных нападения, три грабежа, одно убийство, которое раскрыли в тот же день. Было составлено 28 проколов в отношении водителей, севших за руль в нетрезвом виде. 9 админпроколов составили за домашнее насилие.

od-news.com

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