В Одессе в новогоднюю ночь некоторые люди просидели без газа

В ночь на 1 января в одном из районов произошло неожиданное ЧП из-за упавшего дерева.

Как стало известно, в районе Пересыпи на ул. 7-я Пересыпская тополь упал прямо на проходившую рядом газовую труду и повредил ее, оторвав часть магистрали. На место сразу приехали сотрудники газовой службы и ГСЧС, и отключили прилегающие к месту происшествия дома от газовой магистрали.

К сожалению, на время проведения ремонтных работ по восстановлению газовой трубы жителям пришлось провести некоторое время, а именно новогоднюю ночь, без газа. К счастью, все обошлось без осложнений.

od-news.com

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