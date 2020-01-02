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В Одессе решат судьбу брошенных новогодних деревьев

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В Одессе решат судьбу брошенных новогодних деревьевВ Одессе рассказали о том, какова судьба уготована уличным "кладбищам" ёлок.

На утро 1 января на одесских улицах было оставлено торговцами большое количество хвойных деревьев, которые не смогли распродать к Новогодним торжествам.

Некоторые экземпляры остались лежать прямо на обочинах тротуаров. Некоторые продавцы часть ёлок порубили топорами, чтобы те не достались предприимчивым одесситам. Только вот и убрать деревья с тропинок города, ушлые продавцы не удосужились.

В Одесском коммунальном предприятии "Горзелентрест" прозвучало заявление о том, что коммунальщиками начат сбор хвойных деревьев. Их отвозят в теплицы КП, где их переработают на опилки.

По словам коммунальщиков, в дальнейшем опилки можно будет использовать в производственных нуждах. Данный материал служит хорошим удобрением, он замедляет рост сорняков, сохраняет влагу в грунте, снижает риск заражения почвы вредными микроорганизмами.

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