В Одесском отеле американец «видел» змей и хомячков

В Одессе отец разыскивает своего сына-американца 50 лет, с которым приключилась необычная история.

После обращения в полицию отца, правоохранители в ходе расследования установили, что гражданин Америки по имени Майкл поселился 25 декабря в отеле, расположенном в центре города на углу ул.Екатерининской и ул.Дерибасовской.

Вскоре он обратился к администратору с жалобой, что в его номере находятся змеи и хомяки. Гостю города вручили ключи от другого номера, и на следующий день мужчина разгромил его, затем собрал свои вещи и ушел в неизвестном направлении. После этого иностранца никто не видел.

Поиски пропавшего мужчины продолжаются.

od-news.com

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