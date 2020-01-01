Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одесском отеле американец «видел» змей и хомячков

seo 0 Comment , , , ,

В Одесском отеле американец «видел» змей и хомячковВ Одессе отец разыскивает своего сына-американца 50 лет, с которым приключилась необычная история.

После обращения в полицию отца, правоохранители в ходе расследования установили, что гражданин Америки по имени Майкл поселился 25 декабря в отеле, расположенном в центре города на углу ул.Екатерининской и ул.Дерибасовской.

Вскоре он обратился к администратору с жалобой, что в его номере находятся змеи и хомяки. Гостю города вручили ключи от другого номера, и на следующий день мужчина разгромил его, затем собрал свои вещи и ушел в неизвестном направлении. После этого иностранца никто не видел.

Поиски пропавшего мужчины продолжаются.

Это будет интересно:

Одесситкам предлагали погладить змей, чтобы избавиться от страха В одесском отеле «Токио Стар» произошел пожарВ одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар, забравший жизни людей Default ThumbnailПострадавшим и семьям погибших в одесском отеле, выплатят компенсацию На детский аттракцион в Одессе залез змейНа детский аттракцион в Одессе залез змей (видео) Default ThumbnailВ одесском зоопарке кормили голубей и гладили змей
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE