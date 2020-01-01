В Одессе стал известен пол первого новорожденного, появившегося в 2020 году
В Одессе первым родившимся ребенком в Новом году стал мальчик, которого его родители назвали Владиславом.
Новорожденный ребенок появился на свет 1 января 2020 года в 00:01 в Одесском родильном доме №2. Его появление происходило буквально под бой курантов.
Вес маленького Владика составил 3570 грамм, рост - 53 сантиметра.
В семье молодой мамы Юлии, Влад стал вторым ребенком.
Как отметили на официальном городском сайте, старший сын Вова ожидает маму с маленьким братишкой с большим нетерпением.
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