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В Одессе стал известен пол первого новорожденного, появившегося в 2020 году

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В Одессе в первую минуту 2020 года на свет появился мальчикВ Одессе первым родившимся ребенком в Новом году стал мальчик, которого его родители назвали Владиславом.

Новорожденный ребенок появился на свет 1 января 2020 года в 00:01 в Одесском родильном доме №2. Его появление происходило буквально под бой курантов.

Вес маленького Владика составил 3570 грамм, рост - 53 сантиметра.

В семье молодой мамы Юлии, Влад стал вторым ребенком.

Как отметили на официальном городском сайте, старший сын Вова ожидает маму с маленьким братишкой с большим нетерпением.

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