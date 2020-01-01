Советы одесситам, которым в новогодние праздники не до отдыха

В Одессе не всем горожанам удается отдохнуть в праздничные дни. Напряженная работа и праздники в симбиозе могут оказать негативное влияние на людей, у которых сложная профессия, либо они строят карьеру.

Если вы входите в число тех "счастливчиков", которые работают в праздничные дни, то ловите несколько полезных рекомендаций о том, как насладиться этим особенным праздником и не упустить ощущение волшебства.

1. Игнорируйте рабочие письма, даже если вы их увидели или прочли. Сообщения "вне офиса" позволяет вашим коллегам знать, что вы не обязаны отвечать на электронные письма. Обязанность немедленно отвечать на сообщения, которую человек возлагает на себя, прибавляет стресса.

2. Поделитесь праздничной "работой" с близкими и друзьями. Речь идет о том, чтобы попросить друзей или семью принять участие в приготовлении праздничных блюд. Другие могут принести с собой блюда, чтобы вам не пришлось тратить свое время на приготовление новогодних или рождественских блюд.

3. Не ставьте будильник. В рабочие дни, как правило, люди соблюдают режим дня. Будильник же является тем механизмом, который позволяет соблюдать режим. Но звук будильника может быть стрессовым, ведь может напоминать о работе, которая вас ждет. Дайте себе один день, чтобы позволить телу проснуться, когда оно пожелает.

4. Почаще двигайтесь. Многие очень часто откладывают физические упражнения на задний план или на воображаемый "понедельник". В новогодние праздники найдите время выйти с утра на пробежку или днем просто прогуляйтесь по улице. Дышать воздухом очень важно для организма.

5. Наслаждайтесь завтраком. Многие люди с утра не уделяют время для завтрака. Они ощущают стресс, поэтому стремятся как можно раньше начать работу. Но в праздничные дни работа может подождать 45-60 минут. Завтракайте медленно. Сходите в местную кофейню, почитайте новости. Самостоятельно контролируйте свой график, хотя бы в начале дня.

6. Посвятите время семье. Если приходится работать в праздничные дни, назначьте время, в которое вы сможете побыть с самыми близкими людьми. Пообедайте с ними, уделите время, чтобы вместе посмотреть любимую передачу, ток-шоу. Подарите семье себя и свое время.

Примите меры, чтобы снизить уровень стресса, устраните то, что не входит в ваши будни. Больше общайтесь с людьми и окружающими, меньше с гаджетами. Совершайте дела, до которых обычно в будни не доходят руки. Воспользуйтесь праздничным затишьем, позволив себе отдохнуть.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...