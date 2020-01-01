Похищение оборудования в Одесской области оказалось продуманной махинацией
Как стало известно, на днях произошедшее ограбление грузовика, который перевозил дорогостоящее оборудование, оказалось мошенничеством с целью получения компенсации от страховой компании.
Владелец грузового транспортного средства, который является бывшим работником райотдела полиции в Беляевке, решил при помощи страховой компании «возместить ущерб», и с этой целью инсценировал ограбление.
Однако на допросе в полиции водитель грузовика признался, что электропакеты, предназначенные для транспортировки, даже не загружали в фуру.
Расследование этого дела продолжается.
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