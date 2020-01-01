Одесса поздравляет Георгия Делиева с юбилеем

1 января Одесса поздравляет Почетного члена Всемирного клуба одесситов Георгия Делиева с 60-летием.

Этот талантливый актер, режиссер, художник, музыкант и сценарист является одним из создателей и руководителей известной комик-труппы «Маски».

Делиев начинал свою карьеру в театре «Лицедеи», руководителем которого был В.Полунин, затем перешел в коллектив «Маски», созданном при Одесской филармонии, и по сей день его жизнь связана с этим коллективом.

Начиная с 1991 г. он стал режиссером-постановщиком, сценаристом и актером комедийной программы «Маски-шоу», которая быстро стала популярна среди телезрителей многих стран мира.

Также стоит упомянуть, что на счету Г.Делиева свыше 30 ролей в фильмах и сериалах. Сейчас он является лауреатом всевозможных конкурсов артистов эстрады, лауреатом и дипломантом многих международных конкурсов театра, циркового искусства, телевизионных фестивалей и конкурсов, членом союза театральных деятелей и союза кинематографистов Украины. В августе 2005 года решением Президиума Международной академии Трюка за большие заслуги в деле процветания славных традиций культуры и искусства, за выдающийся вклад в развитие кинематографии и популяризацию трюкового искусства и кино этому известному одесситу присвоили звание Академика Международной Академии трюка.

На протяжении нескольких последних лет Г.Делиев вместе с Б.Барским и труппой театра «Маски» организовывает международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада», на который съезжаются гости из различных стран мира.

В связи с юбилеем и учитывая заслуги Георгия Викторовича в сфере театра, фестивального движения Одессы и Украины, развития традиций г.Одессы, формирования имиджа города, Георгий Делиев награжден почетным знаком Одесского городского головы «За заслуги перед городом».

od-news.com

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