В Одессе возможны снег и отмечается существенное похолодание
В Одессе 31 декабря в канун празднования Нового года ожидается существенное похолодание, а в ночное время даже возможно выпадение осадков в виде снега.
Как прогнозируют синоптики, в Одессе и Одесской области температура воздуха с наступлением темного времени суток снизится до -3 градусов Цельсия. В новогоднюю ночь и вовсе обещают снег.
Об этом стало известно от Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
На протяжении всего дня 31 декабря отмечается сухая погода. Но вот в первый день Нового 2020 года, одесситы смогут порадоваться снегу. Кроме того, ожидается порывистый холодный ветер достигающие 7-12 м/с.
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