В Одессе возможны снег и отмечается существенное похолодание

В Одессе 31 декабря в канун празднования Нового года ожидается существенное похолодание, а в ночное время даже возможно выпадение осадков в виде снега.

Как прогнозируют синоптики, в Одессе и Одесской области температура воздуха с наступлением темного времени суток снизится до -3 градусов Цельсия. В новогоднюю ночь и вовсе обещают снег.

Об этом стало известно от Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

На протяжении всего дня 31 декабря отмечается сухая погода. Но вот в первый день Нового 2020 года, одесситы смогут порадоваться снегу. Кроме того, ожидается порывистый холодный ветер достигающие 7-12 м/с.

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od-news.com

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