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Одесситам предложили после праздников нести использованные ёлки в пункты приёма

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Одесситам предложили впервые воспользоваться пунктом приема использованных ёлокВ Одессе муниципальный департамент городского хозяйства предлагает оборудовать специальные локации, куда горожане смогут после праздничных дней приносить отслужившие своё новогодние деревья.

Об этом стало известно от руководителя департамента Дмитрия Жемана.

По словам Дмитрия, горожане отгуляют праздники и тогда встанет вопрос о том, куда деть елку или сосну. Как правило, их выносят к мусорным бакам или просто бросают в неположенных для этого местах. "Мы дополнительно сообщим адреса, куда можно будет прийти и оставить ёлку. А взамен будем давать конфеты", - рассказал о возникшем решении данного вопроса руководитель департамента ЖКХ Одессы.

Довольно часто, начиная с 1 января, на улицах появляются горы непроданных новогодних елок.

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