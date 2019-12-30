Под Одессой на пожилого предпринимателя напали разбойники и чуть не убили его
В Прилиманском Овидиопольского района произошло разбойное нападение на предпринимателя, о чем стало известно от правоохранителей.
Трое неизвестных мужчин зашли в дом к 69-летнему предпринимателю, его избили, связали.
Для того, чтобы выпытать у пожилого человека, где находятся деньги и ценности, злоумышленники применили раскаленный утюг. Когда им стало известно о местонахождении денег, то похитили 30 тысяч долларов и зарегистрированное на жертву ружье.
Потерпевший был госпитализирован.
По факту произошедшего разбойного нападения правоохранители открыли уголовное производство.
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