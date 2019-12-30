Одесситы смогут приобрести проездной на авиаперелеты
Авиакомпания Australian Airlines планирует учредить специальные проездные на одесские авиарейсы. Для Европы это является новинкой.
Об этом стало известно из издания Avianews.
Проездные документы на авиаперелеты будут сделаны двух видов:
City Pass - осуществление перелетов между Веной и другим выбранным городом. Его стоимость будет составлять 449 евро.
Europe Pass - перелет возможен между Веной и другим городом, предложенным авиакомпанией. Стоимость проездного от 799 евро.
Рассчитан проездной на 10 перелетов и действовать он будет в течение 1 года.
Но, к сожалению, у проездного есть недостаток: сдать или обменять билет на другую дату в случае непредвиденного обстоятельства - нельзя.
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