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Одесситов призывают не откровенничать в социальных сетях о днях отдыха

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Одесситов призывают поберечь себя и не откровенничать в социальных сетяхВ Одессе, как и в целом в Украине правоохранители предупреждают горожан о том, чтобы они не сильно расслаблялись в период новогодних праздников.

Они напомнили, что новогодний период далеко не для всех является временем отдыха и веселья. Грабители как раз выходят на охоту, пользуясь тем, что граждане расслаблены и теряют бдительность.

Как уберечь себя и свое имущество?

Так, если решили отправиться в гости и долгое время вас не будет дома, позаботьтесь о сохранности своего имущества.

В социальных сетях не делитесь своими планами. О том, что вас дома нет, должны знать только самые близкие и надежные люди. Очень важно, чтобы был человек, который присмотрит за жилищем.

Обезопасить свой дом от грабителей поможет договор с охранной фирмой.

Уходя из дома позаботьтесь, чтобы не было открытых форточек, дверей на балкон.

Отправляясь на празднование нового года, не берите с собой ценные вещи и крупную сумму денег.

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