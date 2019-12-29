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В Одесской области «серьезный разговор» закончился поножовщиной

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В Одесской области «серьезный разговор» закончился поножовщинойПравоохранители Одесской области задержали мужчину, который ранил ножом своего знакомого 35 лет.

Как выяснилось, двое знакомых отдыхали в одном заведении, и между ними возник конфликт. Они вышли на улицу с целью выяснить отношения, где словесная перепалка перешла в драку Затем один из участников нанес удар ножом в грудь своего оппонента.

Пострадавшего отвезли в больницу, где врачи оказали ему медицинскую помощь, и теперь его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника и поместили под домашний арест на время досудебного расследования. В отношении мужчины начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 121 УК Украины.

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