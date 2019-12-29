В Одесской области сбили велосипедиста

28 декабря в г.Измаиле в вечернее время на пересечении проспекта Мира и проспекта Суворова сбили велосипедиста.

Согласно информации, велосипедист возле здания техникума решил пересечь проезжую часть, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Такое решение закончилось аварией, ведь мужчину сбил проезжающий по проспекту автомобиль марки «ДЭУ». Пострадавшего 62 лет госпитализировала вызванная на место карета «скорой помощи».

На месте работали сотрудники полиции, устанавливающие обстоятельства произошедшего ДТП, теперь по факту нарушения ПДД начато уголовное дело.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...