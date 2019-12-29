Одесса приобщается к борьбе с курением

В Одессе, как и на всей территории Украины, собираются жестче бороться с курением.

Так, в Кабинете Министров был утвержден законопроект против курения. В рамках данного законопроекта, запрещается использование вкусовых добавок в сигаретах, которые вызывают у молодежи зависимость к этой пагубной привычке.

Вводится запрет и на производство "крепких" сигарет.

Графические предостерегающие надписи о вреде курения теперь будут занимать 65% всей упаковки.

Требования к рекламе сигарет и табачных изделий ужесточат.

od-news.com

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