Одесса приобщается к борьбе с курением
В Одессе, как и на всей территории Украины, собираются жестче бороться с курением.
Так, в Кабинете Министров был утвержден законопроект против курения. В рамках данного законопроекта, запрещается использование вкусовых добавок в сигаретах, которые вызывают у молодежи зависимость к этой пагубной привычке.
Вводится запрет и на производство "крепких" сигарет.
Графические предостерегающие надписи о вреде курения теперь будут занимать 65% всей упаковки.
Требования к рекламе сигарет и табачных изделий ужесточат.
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