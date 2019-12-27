Одесский Оперный стал первым театром в Украине, оснащенным металлодетекторами
В Одесском оперном театре установлены арочные металлодетекторы. Наш театр стал первым в Украине, где установлены подобные устройства безопасности.
Об установке на центральном входе Одесского театра оперы и балета трех рамок металлодетекторов, сообщили на странице театра в социальной сети Facebook.
Пока устройства находятся в режиме настройки, и работать они будут в тестовом режиме.
После тестов, они начнут полноценно выполнять свои функции безопасности.
Театру арочные металлодетекторы подарили в ноябре текущего года.
...