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Одесский Оперный стал первым театром в Украине, оснащенным металлодетекторами

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Одесский Оперный стал первым театром, оснащенным металлодетекторамиВ Одесском оперном театре установлены арочные металлодетекторы. Наш театр стал первым в Украине, где установлены подобные устройства безопасности.

Об установке на центральном входе Одесского театра оперы и балета трех рамок металлодетекторов, сообщили на странице театра в социальной сети Facebook.

Пока устройства находятся в режиме настройки, и работать они будут в тестовом режиме.

После тестов, они начнут полноценно выполнять свои функции безопасности.

Театру арочные металлодетекторы подарили в ноябре текущего года.

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