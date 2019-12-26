В Одессе камеры зафиксировали похищение цветов

В Одессе два неизвестных парня украли букет цветов из цветочного киоска.

На проспекте Шевченко двое парней решили, что им необходим букет цветов. Они подошли к киоску и вначале сделали вид, что осматривают товар, выставленный на улице возле торговой точки. Неожиданно один из них схватил приглянувшиеся цветы и бросился бежать, а его товарищ, замешкавшись на секунду, последовал за ним.

Единственное, что похитители цветов не учли, так это расположенную рядом видеокамеру наблюдения, которая зафиксировала момент кражи и поспешное бегство с места преступления.

od-news.com

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